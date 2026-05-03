Buon compleanno Edith Bruck Astutillo Malgioglio Dino…
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità. Tra loro ci sono scrittrici, attori, musicisti e figure legate ai settori culturale e dello spettacolo. Tra i festeggiati figurano autori di romanzi, interpreti di teatro e musica, nonché ex ufficiali dei servizi di intelligence. La giornata vede inoltre il ricordo di alcune figure che hanno contribuito in vari ambiti artistici e pubblici.
Buon compleanno Giorgio Bracardi, Massimo Ranieri, Andrea Cossu, Edith Bruck, Nicolò Pollari, Dino, Giuseppe Ruvolo, Enrico Nistri, Francesco Profumo, Dario Vergassola, Astutillo Malgioglio, Debora Caprioglio, Myrta Merlino, Francesco Cariello, Loredana Lupo, Ezequiel Lavezzi, Raffaele Pucino. Oggi 3 maggio compiono gli anni: Edith Bruck, scrittrice, poetessa; Giorgio Bracardi, attore, doppiatore; Salvatore Giovanni Rinaldi, vescovo; Franco Modugno, costituzionalista; Pietro Cangelosi, politico; Marta Ajò, politica, giornalista, scrittrice; Bruno Bruschettini, ex calciatore; Nicolò Pollari, generale; Giorgio Treves, regista, sceneggiatore;...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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