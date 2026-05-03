Buon compleanno Edith Bruck Astutillo Malgioglio Dino…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità. Tra loro ci sono scrittrici, attori, musicisti e figure legate ai settori culturale e dello spettacolo. Tra i festeggiati figurano autori di romanzi, interpreti di teatro e musica, nonché ex ufficiali dei servizi di intelligence. La giornata vede inoltre il ricordo di alcune figure che hanno contribuito in vari ambiti artistici e pubblici.