Il 25 aprile in piazza si sono viste alcune bandiere israeliane, una presenza che ha suscitato commenti e discussioni. Edith Bruck ha affermato che quella manifestazione non era il momento adatto per esporre bandiere di un altro paese, sottolineando che si trattava di un corteo dedicato all’Italia. La scrittrice ha anche ricordato che la Brigata ebraica aveva il diritto di sfilare, ma con la bandiera italiana, in quanto l’evento riguardava esclusivamente il nostro Paese.

“La Brigata ebraica aveva il diritto di sfilare ma con la bandiera italiana. Si tratta di un corteo che riguarda l’Italia non Israele”. Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ai campi di concentramento tedeschi è molto netta in un’intervista rilasciata alla Stampa sui fatti del 25 aprile di Milano, dove la Brigata ebraica è stata allontanata dal corteo dei manifestanti. “Il 25 aprile riguarda la liberazione dell’Italia dal fascismo. Che c’entrano Israele e la sua bandiera?”, replica incalzata. E ancora:.”Sfilino con la bandiera italiana quelli della Brigata ebraica e ringrazino il cielo di essere stati liberati dal fascismo. Nella piazza del 25 aprile doveva esserci posto solo per i simboli della liberazione e dell’antifascismo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Edith Bruck: “Le bandiere israeliane in piazza il 25 aprile? Uno sbaglio: non c’entravano nulla”

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