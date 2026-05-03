Brutta sorpresa nel quartiere residenti trovano decine di auto con pneumatici forati | indaga la Polizia

Nel quartiere, alcuni residenti hanno scoperto che le gomme delle loro auto erano state forate durante la notte. La Polizia sta indagando sul caso, che ha coinvolto decine di veicoli in diverse strade della zona. Nessuna delle vetture è risultata danneggiata in altri modi, e al momento non sono stati segnalati furti o altri episodi collegati. Le autorità stanno verificando eventuali telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni.

Diversi proprietari d'auto si sono svegliati questa mattina con una bruttissima sorpresa: le gomme delle loro vetture sono state danneggiate nel corso della notte. L'episodio si è registrato nel quartiere Alberti e nella zona di viale Randi.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Brutta sorpresa dopo la sfilata di Carnevale a Pralormo: decine di auto trovate con le gomme tagliateBrutta sorpresa nella tarda serata di sabato 28 febbraio 2026 per coloro che hanno partecipato alla sfilata notturna dei carri allegorici nel centro... Attenti alla truffa degli pneumatici forati: così venivano svuotate le carte di creditoFine dei giochi per un 49enne napoletano che da tempo riusciva a sottrarre denaro alle proprie vittime avvalendosi di una tecnica relativamente... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vandali in via Belmeloro ’Strage’ di auto in sosta. Telecamere al setaccio; Roma, vetro in frantumi alla Garbatella: l'auto del medico svaligiata in pieno giorno; Criminalità, calano le spaccate ma aumentano le aggressioni; Stefano De Martino, auto rigata dai vandali: sulla portiera incisi dei simboli misteriosi. Roma, vetro in frantumi alla Garbatella: l'auto del medico svaligiata in pieno giornoBrutta sorpresa questa mattina a Roma, nel quartiere Garbatella, dove un’auto è stata trovata con il finestrino completamente distrutto ... msn.com In una notte 7 furti, quartiere assediato: spariscono soldi e gioielli. Il sindaco di Loreto chiede più controlli e telecamereLORETO Paura e furti a Loreto. La notte di Capodanno, oltre al 2026, ha portato una brutta sorpresa per i residenti della frazione di Villa Costantina a Loreto. I malviventi hanno messo a segno vari ... corriereadriatico.it Leggo. . Disavventura per Stefano De Martino che, al ritorno da un appuntamento ha trovato una brutta sorpresa sulla sua auto: la portiera destra della Smart era stata vandalizzata con graffi evidenti e un messaggio difficile da comprendere. https://l-nk. - facebook.com facebook