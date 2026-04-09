Un uomo di 49 anni, residente a Napoli, è stato arrestato con l'accusa di aver sottratto denaro dalle carte di credito delle vittime attraverso una truffa legata agli pneumatici forati. La frode consisteva nel forare le gomme delle auto e poi utilizzare un dispositivo elettronico per svuotare i conti correnti delle persone coinvolte. Le indagini hanno portato all'arresto dell'uomo, che agirà ora in tribunale.

Fine dei giochi per un 49enne napoletano che da tempo riusciva a sottrarre denaro alle proprie vittime avvalendosi di una tecnica relativamente semplice. Il suo metodo, infatti, consisteva nel forare gli pneumatici delle vetture delle vittime, quando queste non erano presenti, per poi avvicinarsi al momento opportuno e svuotare bancomat e carte di credito. A ricostruire il tutto sono stati i carabinieri della Compagnia di Solofra. La vicenda, infatti, si è verificata in provincia di Avellino. Stando a quanto riportato, il 49enne prendeva di mira i clienti di un centro commerciale di Montoro. L'uomo attendeva che questi parcheggiassero, scendessero dall'auto ed entrassero nel supermercato per fare la spesa, a quel punto entrava in azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attenti alla truffa degli pneumatici forati: così venivano svuotate le carte di credito

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"State attenti, il diavolo è un seduttore. Mai dialogare con lui perché è più furbo di tutti noi e ce la farà pagare. ...ha tentato Gesù con le citazioni bibliche... Con la tentazione non dobbiamo intrattenerci." Papa Francesco Non il senso letterale, ma l'archetipo. x.com