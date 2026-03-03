Brutta sorpresa dopo la sfilata di Carnevale a Pralormo | decine di auto trovate con le gomme tagliate

Dopo la sfilata di Carnevale a Pralormo, nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026, sono state trovate decine di automobili con le gomme tagliate. La scoperta è stata fatta da alcuni automobilisti che avevano parcheggiato nel centro storico della città. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili di questo episodio.

Brutta sorpresa nella tarda serata di sabato 28 febbraio 2026 per coloro che hanno partecipato alla sfilata notturna dei carri allegorici nel centro storico di Pralormo. Alcune decine di persone, infatti, hanno trovato la propria auto, parcheggiata alla periferia del paese (in particolare sulle strade per il cimitero e per il Castello) con uno o più pneumatici tagliati. Per loro l'unica soluzione è stata sostituirla con la ruota di scorta, se possibile, chiamare i carri attrezzi e, in seconda battuta, sporgere denuncia per quanto accaduto. Del caso si occuperanno, una volta ricevute tutte le segnalazioni del caso, i carabinieri della compagnia di Chieri.

Tagliate le gomme a decine di auto, brutta sorpresa per chi ha passato il Capodanno a Melezet di BardonecchiaNella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, una brutta sorpresa è arrivata per decine di automobilisti che avevano deciso di trascorrere il...

La brutta sorpresa di Capodanno: "Hanno bucato le ruote di decine di auto"Erano arrivati a Melezet, frazione di Bardonecchia (Torino), per festeggiare il Capodanno.

