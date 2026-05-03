Brocchi | Tomori? Con la sua esperienza non può fare una sciocchezza del genere

Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo, l’ex calciatore e allenatore Brocchi ha commentato l’episodio che ha coinvolto Tomori, sottolineando come, grazie alla sua esperienza, non dovrebbe aver commesso un errore grave. La partita si è conclusa con un risultato pesante per i rossoneri, e le parole di Brocchi si sono concentrate sull’atteggiamento e le decisioni prese dal difensore durante il match.

Quest'oggi, il Milan di Massimiliano Allegri è ritornato in campo, ma le cose non sono andate come previsto negli scorsi giorni. Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan doveva assolutamente conquistare 3 punti, punti che però non sono arrivati. Oggi a Reggio Emili contro il Sassuolo, i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno perso 2-0 grazie al gol del solito Berardi e di Laurentiè. A fine partita Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sull'erroraccio di Tomori ai microfoni di DAZN. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: Il Milan perde malissimo a Sassuolo con un 2-0 netto che mette a nudo tutti i problemi, tecnici, caratteriali e strutturali della squadra di Max Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brocchi: “Tomori? Con la sua esperienza, non può fare una sciocchezza del genere” Notizie correlate Milan, Gimenez: “Mi sento più forte di prima. Leao può fare la punta? Con la sua qualità può giocare ovunque”Santiago Gimenez, attaccante del Milan classe 2001, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del format... Milan, Tomori sullo Scudetto: “Chi può dirlo?”. E sulla sua posizione: “Mi trovo bene come braccetto”Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'CBS Sports Golazo' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A... Approfondimenti e contenuti Brocchi: Tomori ingenuo. Con la sua esperienza non può fare una sciocchezza del genereIl Milan perde malissimo a Sassuolo con un 2-0 netto che mette a nudo tutti i problemi, tecnici, caratteriali e strutturali della squadra di Max Allegri. La partita però è stata indubbiamente condizio ... msn.com Brocchi: Non allenerò più. Milan? Con la Coppa Italia la mia storia sarebbe stata diversaCristian Brocchi, ex allenatore del Milan e non solo, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport racconta la chiamata di Silvio Berlusconi ad Arcore per affidargli la panchina rossonera: Non si ... tuttomercatoweb.com