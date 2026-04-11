Dopo un periodo di recupero, l’attaccante ha ripreso ad allenarsi e a giocare con la squadra. Durante un’intervista, Gimenez ha parlato del suo stato di forma attuale, affermando di sentirsi più forte rispetto al passato. Ha anche commentato la possibilità di vedere Leao in ruolo di prima punta, sottolineando le sue capacità tecniche per giocare in diverse posizioni in campo.

Santiago Gimenez, attaccante del Milan classe 2001, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del format 'ATuPerTu'. L'attaccante messicano, approdato in rossonero nel febbraio 2025 dal Feyeenord, è tornato a parlare del suo infortunio alla caviglia, oltre che del rapporto con Allegri, Leao e Loftus-Cheek. Di seguito, le sue parole. Sul suo ritorno in campo: “Mi sento molto bene, mi sento molto motivato e carico. L’importante è che la caviglia si tornata a posto. Sto migliorando e la mia caviglia è ormai quasi al 100%, sono quasi al top. L’infortunio è stato un periodo molto...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gimenez: “Mi sento più forte di prima. Leao può fare la punta? Con la sua qualità può giocare ovunque”

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