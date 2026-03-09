Milan Tomori sullo Scudetto | Chi può dirlo? E sulla sua posizione | Mi trovo bene come braccetto

Dopo il derby, il difensore del Milan ha risposto alle domande di 'CBS Sports Golazo'. Ha commentato la possibilità di vincere lo Scudetto dicendo che non si può prevedere chi possa farcela. Inoltre, ha parlato della sua posizione in campo, affermando di trovarsi bene come braccetto. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista che ha fatto seguito alla partita.

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'CBS Sports Golazo' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Chi può dirlo? A questo punto dobbiamo solamente concentrarsi su noi stessi. Ovviamente questa sera era una partita importante e sono contento che siamo riusciti a vincere: una bella prestazione contro una squadra molto molto forte. Il Derby è sempre una partita speciale ed è sempre difficile. Siamo contenti di aver vinto: ora ci godiamo questa sera e ci concentriamo per finire forte la stagione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

