BRINDISI – Ci sono legami che il tempo non può scalfire e che le distanze non sanno sbiadire. È questo il senso profondo del 5° Raduno dello Scaglione 5° 1985 – 3ª Compagnia "Falchi", che sabato 2 maggio ha trasformato Brindisi nel teatro di un incontro carico di emozione e memoria.?Sono passati.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Si parla di: Brindisi riabbraccia i Falchi: quando l’amicizia in divisa diventa un legame per la vita; Brindisi riabbraccia i Falchi: un legame che resiste al tempo.