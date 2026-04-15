Il grande pattinaggio corsa riabbraccia la città | a Brindisi il campionato regionale

Il pattinaggio corsa torna a essere protagonista a Brindisi con l'organizzazione del campionato regionale. La competizione si svolge nella città dopo un lungo periodo di assenza, riprendendo un’attività che negli anni passati aveva visto atleti locali conquistare titoli italiani ed europei. La manifestazione richiama numerosi partecipanti provenienti da diverse zone della regione, offrendo un momento di grande attenzione per gli amanti di questo sport.

BRINDISI – Dopo il periodo d’oro degli anni '90 e 2000, che vide Brindisi protagonista assoluta con campioni italiani ed europei, il pattinaggio corsa torna finalmente a casa. L’appuntamento è per domenica 19 aprile 2026, quando la nuova società "Pattinatori Brindisi" – nata tre anni fa proprio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

La Valconca accoglie il grande pattinaggio: campionato regionale a Montescudo-Monte ColomboCresce l’attesa al Palazzetto di Taverna (Montescudo - Monte Colombo) che ospiterà la prima tappa del Campionato Regionale Inline Freestyle...

Leggi anche: Il grande ritorno della Maratona. La città riabbraccia la ’sua’ corsa: "Nel segno di storia e tradizione"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Campionati Pattinaggio corsa Indoor. Grande show a Pescara con i Ragazzi e il Trofeo Skate ItaliaRiparte da Pescara la nuova stagione del pattinaggio Corsa e lo fa nel migliore dei modi, con i Campionati Italiani Indoor 2026. Teatro dell’evento la nuovissima pista Ex Gesuiti. Un vero e proprio ... repubblica.it

Spettacolo e campioni agli Assoluti indoor di pattinaggio corsaPESCARA (ITALPRESS) - Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di pattinaggio corsa. Due weekend di grande spettacolo ed emozioni al Pattinodromo Ex Gesuiti. Un'edizione record, quella ... notizie.tiscali.it