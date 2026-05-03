A Brindisi è iniziato un percorso culturale dedicato ai giovani, che coinvolge studenti e patrimoni storici locali. Durante l'iniziativa, i ragazzi saranno guidati nella trasformazione di monumenti in racconti multimediali attraverso attività pratiche. A maggio, alcuni siti storici della città saranno aperti gratuitamente al pubblico, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio locale. L’evento si inserisce in un progetto di valorizzazione culturale rivolto alle nuove generazioni.

? Cosa scoprirai Come faranno gli studenti a trasformare i monumenti in racconti multimediali?. Quali siti storici di Brindisi saranno aperti gratuitamente a maggio?. Chi sono i giovani che diventeranno le nuove guide della città?. Perché questo progetto scolastico coinvolge istituzioni come la Prefettura?.? In Breve Programma di restituzione pubblica previsto per le giornate 7, 8, 14, 15 e 16 maggio.. Siti coinvolti includono Area archeologica San Pietro, Tempietto San Giovanni e Palazzo Granafei-Nervegna.. Collaborazione tra Associazione Le Colonne, Comune, Prefetto Guido Aprea e Soprintendenza locale.. Progetto celebra il decimo anniversario coinvolgendo centinaia di studenti del plesso Don Bosco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi, i giovani custodi della storia: parte il percorso culturale

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