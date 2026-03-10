5 posti per la Romagna | giovani custodi della biodiversità

Cinque giovani sono stati selezionati come custodi della biodiversità in Romagna, un territorio dove l’acqua e il vento influenzano quotidianamente le comunità locali. La regione, nota per la sua produzione, presenta anche zone fragili che richiedono attenzione speciale. Questi giovani avranno il compito di monitorare e proteggere gli ambienti naturali, contribuendo alla tutela delle risorse locali.

La Romagna non è solo un motore produttivo, è un territorio fragile dove l'acqua e il vento modellano ogni giorno la vita delle comunità. In questo scenario di sfide ambientali e opportunità sociali, l'ente Atlantide ha lanciato una chiamata diretta ai giovani tra i 18 e i 28 anni per un anno di servizio civile universale. L'iniziativa, presentata in collaborazione con Arci Servizio Civile Ravenna, offre cinque posti riservati alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione culturale, con scadenze precise fissate per il 14 aprile 2026. Il progetto si snoda su due assi principali: la protezione degli ecosistemi locali e la promozione attiva della cittadinanza.