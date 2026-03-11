La Costituzione nata per unire | Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell' Università di Parma

Durante l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Parma, Marta Cartabia ha ricordato che la Costituzione è stata creata per unire, sottolineando come riflettere sulla storia della Repubblica italiana non sia solo un esercizio di memoria, ma anche un modo per apprezzare le conquiste di civiltà che ci sono state lasciate in eredità.

«Guardare alla storia dell'origine della Repubblica italiana oggi non è solo un esercizio di memoria o un ripasso di storia ma è tornare a guardare al patrimonio di conquiste di civiltà che ci sono state consegnate». Così oggi Marta Cartabia, docente di Diritto costituzionale all'Università.