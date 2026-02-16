Libri mercoledì presentazione del libro ' Custodi della democrazia' di Marta Cartabia
Marta Cartabia presenta il suo nuovo libro, “Custodi della democrazia”, mercoledì a Roma, portando in scena un’opera che analizza il ruolo delle corti e dei limiti del potere politico. L’evento si svolgerà presso una libreria nel centro della città e coinvolgerà anche alcuni studiosi di diritto costituzionale.
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il libro "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" di Marta Cartabia, edito Egea, sarà presentato il prossimo 18 febbraio alle 17.30 al Centro studi americani in via Michelangelo Caetani 32 a Roma. "Le democrazie sono oggi in fase di regressione in molti paesi del mondo. Istituzioni democratiche un tempo solide e principi dati per acquisiti, come la separazione dei poteri, vengono messi sotto pressione, mentre le corti costituzionali – loro 'custodi' – si trovano al centro di attacchi che ne minacciano l'indipendenza - osserva il Centro studi americani - Eppure, sono proprio queste corti, nate dalla reazione ai totalitarismi del Novecento, che possono offrire un contributo significativo per preservare i vulnerabili principi democratici.
Lezione di democrazia di Marta Cartabia agli studenti bolognesi: "Non date per scontato i nostri valori"
Oggi gli studenti del liceo Malpighi di Bologna hanno incontrato Marta Cartabia, una delle figure più importanti nel campo del diritto in Italia.
