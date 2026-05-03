Brescia in rosa | la StraWoman corre per la solidarietà femminile
Domenica si svolge a Brescia la StraWoman, una corsa dedicata alla solidarietà femminile. La manifestazione non prevede classifiche o tempi, ma mira a raccogliere fondi per sostenere gli Spazi Donna, centri che offrono servizi di supporto alle donne. I proventi della partecipazione saranno destinati a queste strutture, che operano in diverse aree della città. La corsa si svolge su un percorso cittadino aperto a tutte le età.
? Cosa scoprirai Come può una corsa senza cronometro sostenere gli Spazi Donna?. Dove verranno utilizzati esattamente i fondi raccolti dalle partecipanti?. Cosa include la quota di iscrizione per chi corre a Brescia?. Come viene gestito il trasporto delle partecipanti verso Piazza Vittoria?.? In Breve Quota di 13 euro più 1 euro extra per gli Spazi Donna WeWorld.. Percorso di 5 chilometri con partenza ufficiale fissata alle ore 10.30.. Convenzione con Brescia Mobilità per l'uso gratuito della metropolitana per le iscritte.. Evento parte di un tour nazionale che coinvolge altre 20 città italiane.. Piazza Vittoria si tinge di rosa questa domenica 3 maggio 2026 con la StraWoman, la corsa non competitiva più grande d’Italia dedicata alle donne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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