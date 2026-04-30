Brescia | Strawoman

A Brescia si avvicina la tappa del tour nazionale di corsa e camminata dedicato alle donne, che si svolgerà domenica 3 maggio. L'evento si svolge nel capoluogo lombardo e fa parte di un’iniziativa itinerante che coinvolge diverse città italiane. La manifestazione prevede percorsi non competitivi e si rivolge a tutte le donne interessate a partecipare. La partecipazione è aperta a chi desidera affrontare la passeggiata o la corsa in modo libero.

Brescia si prepara ad accogliere una nuova tappa della StraWoman, il più grande tour italiano di corsa-camminata non competitiva dedicato alle donne, in programma domenica 3 maggio. L’evento, giunto alla sua 16ª edizione, trasformerà Piazza Vittoria in un grande villaggio dello sport e della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate A Novara torna la StraWomanStraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d’Italia, annuncia ufficialmente le tappe della sua sedicesima... Corsa, sorrisi e libertà: torna l'appuntamento con StraWoman. Al via le iscrizioniStraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d’Italia, torna a Piacenza sabato 16 maggio con la sua... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rocchetta è main sponsor di StraWoman: insieme per la salute delle donne; StraWoman: scopri le prossime tappe della corsa non competitiva in rosa; Idratazione e movimento. Di corsa in salute con Rocchetta; StraWoman 2026 primo piano sulla sedicesima edizione della corsa che promuove e sostiene il benessere delle donne ma non solo!. StraWoman Millennium Brescia 2026: il tour femminile più grande d’Italia torna in Piazza VittoriaBrescia. StraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicato alle donne più grande d’Italia, torna a Brescia domenica 3 maggio 2026 con una nuova, entusiasmante tappa della sua 16ª edizione ... quibrescia.it Strawoman 2026: appuntamento a Brescia il 3 maggioBrescia. Torna nelle piazze italiane StraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva che ha ufficializzato il calendario della sua 16esima edizione. La manifestazione è aperta a tutti e non ... quibrescia.it Comune di Brescia - facebook.com facebook Il sistema Brescia si confronta con sfide sempre più complesse x.com