StraWoman l' 8 marzo si corre per il diritto allo studio dei giovani pazienti dello Ior

StraWoman si svolge domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, per promuovere il diritto allo studio dei giovani pazienti dello Ior. La manifestazione, organizzata a Formì, coinvolge molti partecipanti che corrono e camminano per sostenere i ragazzi in cura oncologica. La corsa si tiene lungo un percorso cittadino, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull’importanza dell’educazione. Si aspettano centinaia di iscritti provenienti da diverse regioni.

Torna la "marea rosa" nel distretto Formì: parte del ricavato finanzierà l'istruzione domiciliare per gli studenti in cura oncologica Una giornata di sport e solidarietà “in rosa”, per celebrare le donne e aiutare i ragazzi che devono sottoporsi a cure oncologiche: domenica 8 marzo, in occasione della Giornata della Donna, Formì torna a ospitare la StraWoman, la più grande manifestazione italiana di corsa e camminata non competitiva dedicata alle donne. L’evento si accompagna, come tradizione, a un obiettivo benefico. Per ogni iscrizione saranno devoluti 2 euro a sostegno del progetto “FuoriClasse” dell’Istituto oncologico romagnolo, per garantire l’istruzione domiciliare agli studenti malati di tumore, in modo da permettere la continuità didattica ed evitare l'isolamento sociale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Una piega per lo Ior”: oltre 28mila euro raccolti per garantire il diritto allo studio agli adolescenti con tumoreIl 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna, tra cui Cesena e Rimini, hanno organizzato una giornata di solidarietà.

