Brescia i gelsi cadono | il comitato si mobilita contro il cantiere

A Brescia, i gelsi stanno cadendo e un comitato di cittadini si sta mobilitando contro un nuovo cantiere edilizio. Nonostante alcune irregolarità passate, i permessi edilizi sono stati comunque approvati. I residenti hanno raccolto oltre ventimila euro per finanziare un ricorso legale contro i lavori in corso. La situazione ha suscitato attenzione tra chi vive nella zona, preoccupato per le conseguenze dell’intervento.

? Cosa scoprirai Perché i permessi edilizi sono stati approvati nonostante le irregolarità passate?. Come hanno fatto i cittadini a raccogliere ventimila euro per il ricorso?. Quali specie protette rischiano di scomparire con l'inizio del cantiere?. Cosa accadrà alle tremila firme raccolte per salvare il filare storico?.? In Breve Comitato ha impegnato ventimila euro per finanziare il ricorso legale contro il cantiere.. Petizione per i gelsi ha raccolto tremila firme tra i residenti di Urago Mella.. Societas Herpetologica Italica segnala rischi per specie protette nel quartiere di Brescia.. Revisione Pgt del 2023 ha permesso deroghe sulle distanze edilizie in via Campiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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