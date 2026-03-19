L’Anpi di Bologna ha commentato duramente le dichiarazioni del comitato Muba, criticando il paragone tra un cantiere e un campo di sterminio. La sezione locale dell’Associazione nazionale partigiani italiani ha definito questa comparazione “sconcertante” e ha espresso la propria contrarietà alla scelta di utilizzare tali termini per descrivere un’area di lavori. La polemica si è concentrata sulla terminologia impiegata dal comitato Muba.

Bologna, 19 marzo – L’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani italiani, sezione di Bologna contesta fortemente l’atteggiamento e i comportamenti del comitato MuBa, contrario alla realizzazione del Museo delle bambine e dei bambini Futura, anche dopo l’interruzione della commissione organizzata al Pilastro, ma impedita dalle forti proteste. Paragoni fuori luogo. "Desidero esprimere sconcerto e disgusto per l' uso strumentale e decisamente improprio che è stato fatto sui social di immagini di campi di concentramento nazisti in merito alla polemica sulla realizzazione del Museo dei Bambini. Come se fosse anche solo lontanamente possibile una correlazione tra un campo di sterminio, dove trovarono la morte milioni di persone, e un cantiere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Anpi contro il comitato Muba: “Sconcertante paragonare un cantiere e un campo di sterminio”

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