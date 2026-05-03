Brescia abbattuti i primi gelsi nonostante le proteste Ma il comitato non molla | il cantiere delle case non è ancora partito

A Brescia, sono stati abbattuti i primi gelsi nonostante le proteste dei residenti. Il cantiere per le nuove abitazioni, tuttavia, non è ancora partito, e il comitato si impegna per mantenere la propria posizione. La decisione di abbattere gli alberi è stata presa nel contesto di un progetto approvato nel 2023, che ha ricevuto l’ok definitivo dal Tribunale amministrativo regionale. Le possibilità di modificare questa situazione appaiono limitate.

Brescia, 2 maggio 2026 – Le possibilità di cambiare il corso della storia, scritta nel 2023 con l’accoglimento di un’osservazione al Pgt e poi con il permesso a costruire rilasciato dal Comune e confermato dal Tar di Brescia, sono poche. Eppure la speranza che quanto meno l’impegno di cittadini – che hanno speso di tasca propria ventimila euro per il ricorso – sia ascoltato, non è ancora del tutto spenta. A tenerla accesa è stata la partecipazione di oltre settanta persone che, nella sera del 30 aprile, sono intervenute all’incontro organizzato nel giro di due giorni dal Comitato per la difesa dei Gelsi di via Campiani per fare il punto dopo l’abbattimento dei primi alberi tra via Campiani e via Zuccari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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