Urago Mella abbattuti i gelsi dell’età napoleonica

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Urago Mella sono iniziati i lavori di abbattimento di alcuni gelsi che risalgono all’epoca napoleonica. La decisione ha suscitato la mobilitazione di circa tremila persone che hanno firmato due petizioni per fermare l’operazione. La procedura ha già preso il via, lasciando aperta la discussione su eventuali alternative. La questione coinvolge residenti e associazioni che si sono espresse nel corso delle ultime settimane.

Brescia, 25 aprile 2026 – Les jeux sont faits: al via l’abbattimento dei gelsi secolari di Urago Mella per cui si sono mobilitati 3mila persone, con due petizioni. Nessun cartello di avviso di inizio lavori, nessun cantiere, ma, ieri mattina, venerdì 24 aprile, a sorpresa, alcuni operatori hanno tagliato alcuni alberi. Va ricordato che l’area è privata e che c’è un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Brescia (per quattro villette e un edificio a tre piani), su cui anche il Tar di Brescia, un mese fa, si è espresso bocciando il ricorso dei cittadini, in quanto tutte le procedure sono state eseguite correttamente. Forma e sostanza....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Argomenti più discussi: Urago Mella, battaglia finita: quattro villette spodestano i gelsi; Urago Mella, abbattuti i gelsi dell’età napoleonica.

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