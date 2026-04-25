Urago Mella abbattuti i gelsi dell’età napoleonica

A Urago Mella sono iniziati i lavori di abbattimento di alcuni gelsi che risalgono all’epoca napoleonica. La decisione ha suscitato la mobilitazione di circa tremila persone che hanno firmato due petizioni per fermare l’operazione. La procedura ha già preso il via, lasciando aperta la discussione su eventuali alternative. La questione coinvolge residenti e associazioni che si sono espresse nel corso delle ultime settimane.

Brescia, 25 aprile 2026 – Les jeux sont faits: al via l’abbattimento dei gelsi secolari di Urago Mella per cui si sono mobilitati 3mila persone, con due petizioni. Nessun cartello di avviso di inizio lavori, nessun cantiere, ma, ieri mattina, venerdì 24 aprile, a sorpresa, alcuni operatori hanno tagliato alcuni alberi. Va ricordato che l’area è privata e che c’è un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Brescia (per quattro villette e un edificio a tre piani), su cui anche il Tar di Brescia, un mese fa, si è espresso bocciando il ricorso dei cittadini, in quanto tutte le procedure sono state eseguite correttamente. Forma e sostanza....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urago Mella, abbattuti i gelsi dell’età napoleonica Notizie correlate Oglio, via libera alla nuova ciclabile: arriva il ponte tra Calcio e UragoSabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Oglio, collegando i comuni di Calcio... Leggi anche: Campotto, i gelsi neri diventeranno monumentali Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Urago Mella, battaglia finita: quattro villette spodestano i gelsi; Urago Mella, abbattuti i gelsi dell’età napoleonica. Urago Mella, abbattuti i gelsi dell’età napoleonicaBrescia, 25 aprile 2026 – Les jeux sont faits: al via l’abbattimento dei gelsi secolari di Urago Mella per cui si sono mobilitati 3mila persone, con due petizioni. Nessun cartello di avviso di inizio ... ilgiorno.it Urago Mella, battaglia finita: quattro villette spodestano i gelsiGli alberi di via Campiani sono stati tagliati oggi. Per salvarli erano state raccolte firme e messi in campo avvocati, ma il Tar di Brescia, poco più di un mese fa, aveva confermato la legittimità de ... giornaledibrescia.it Due vittime della strada nel Bresciano in meno di ventiquattro ore: questa mattina a Urago Mella, ieri in via Serenissima. A perdere la vita stamane Massimo Fusaro, classe 1964, originario di Roncadelle: è finito con il suo furgono contro un albero,... - facebook.com facebook Perde il controllo del furgone e urta albero: uomo morto a Urago Mella x.com