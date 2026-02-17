Calcio Bastoni | Ho sbagliato mi prendo le mie responsabilità

Alessandro Bastoni ha deciso di parlare dopo le tensioni nate dall'episodio durante Inter-Juve, che hanno portato a numerose critiche sui social. La sua scelta di confrontarsi arriva in un momento in cui gli attacchi sui social media si sono fatti più intensi, soprattutto dopo la sua uscita dal campo. Bastoni ha ammesso di aver commesso un errore e si è assunto le proprie responsabilità, cercando di spiegare cosa è successo in modo diretto e senza giri di parole.

Roma, 17 feb. (askanews) – Alessandro Bastoni rompe il silenzio dopo le polemiche seguite a Inter-Juve e torna sul caso che ha acceso il dibattito social e mediatico. Il difensore dell’Inter, intervenuto prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bodo, ha ammesso l’errore e condannato con forza le minacce ricevute dalla sua famiglia. “Dal punto di vista personale questa vicenda non mi ha segnato più di tanto, perché comunque siamo persone esposte e abituate a questo tipo di pressione e gogna mediatica, come l’ha definita giustamente il presidente (Giuseppe Marotta, ndr)”, ha spiegato Bastoni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bastoni a Sky obbedisce a Marotta (e non a Chivu): “Sono qui ad ammettere le mie responsabilità, mi dispiaccio per il comportamento”Filippo Bastoni ha dichiarato a Sky Sport che le sue recenti azioni sono state influenzate dalle decisioni di Beppe Marotta e non di Chivu.

Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Mi scuso». Chivu: «Ho già detto la mia, basta moralismi» Alessandro Bastoni ammette di aver sbagliato e si scusa pubblicamente, dopo aver accentuato un contatto durante il match di San Siro che ha portato all'espulsione di Kalulu.

