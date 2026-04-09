Barcellona Cubarsi si scusa | Una singola azione può decidere la partita Mi assumo la responsabilità Il messaggio social

In una partita di calcio, un giocatore ha pubblicato un messaggio sui social in cui si scusa per un episodio che avrebbe potuto influenzare il risultato. Nel messaggio, l’atleta afferma di assumersi la responsabilità di un’azione singola che potrebbe aver deciso l’esito della gara. La comunicazione è stata condivisa attraverso un post su una piattaforma social, senza ulteriori commenti o dettagli sulla partita stessa.

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