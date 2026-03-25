Quanti punti può guadagnare Sinner ad Alcaraz turno per turno a Miami Il n1 è tornato un obiettivo concreto ma non subito

A Miami, Jannik Sinner può accumulare diversi punti nelle prossime partite, mentre il numero uno del ranking, Carlos Alcaraz, ha subito un’eliminazione. Sinner si trova ora nella posizione di poter salire in classifica, anche se non immediatamente. La sua posizione dipende dai risultati che otterrà nei turni successivi del torneo, mentre Alcaraz dovrà attendere un’altra occasione per recuperare punti.

Jannik Sinner, invece, non scarterà punti lunedì prossimo, e con l’approdo ai quarti ne ha già incassati 200: al momento l’azzurro risulta separato virtualmente da Alcaraz da 1990 punti. Scendendo sotto i 2000 punti di ritardo, l’azzurro potrà operare il sorpasso in vetta già a Montecarlo. Prosegue la rincorsa di Sinner al n.1 di Alcaraz: quanti punti sta guadagnando e obiettivo sorpasso a Montecarlo Comincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Sinner ad Alcaraz turno per turno a Miami. Il n.1 è tornato un obiettivo concreto, ma non subito

Articoli correlati

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turnoJannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Miami 2026 da numero 2 del mondo con 11.

Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Miami? Tutte le cifre turno per turnoJannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Miami, dove cercherà una nuova stoccata di lusso dopo essersi imposto al Masters...

Contenuti utili per approfondire Quanti punti

Temi più discussi: Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a Miami; Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1; Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turno; Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz se vince la finale a Indian Wells: c’è l’inversione di tendenza!.

Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a MiamiJannik Sinner accorcia le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel nuovo aggiornamento della classifica mondiale. Lo spagnolo guida sempre le fila del ... oasport.it

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turnoJannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Miami 2026 da numero 2 del mondo con 11.400 punti all'attivo dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian ... oasport.it

Fantasie di uncinetto di Anto. . Punto puff… lo conoscete È uno di quei punti che fanno subito effetto In quanti modi sapete realizzarlo Per quali progetti lo avete utilizzato Sono curiosissima… raccontatemi tutto nei commenti - facebook.com facebook

#Juve, quanti punti servono a #Spalletti per la Champions: su 24 ne deve conquistare almeno... x.com