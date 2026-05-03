Al termine della partita tra Juventus e Verona, trasmessa su DAZN, Bowie ha commentato la sfida. Ha affermato che giocare in uno stadio di questa dimensione contro questa squadra rappresenta una sfida molto complessa. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni subito dopo il fischio finale. La partita si è disputata questa sera all’Allianz Stadium.

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© Juventusnews24.com - Bowie: «È molto complicato venire a giocare in stadi come questo e contro squadre come queste»

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