Vojvoda a DAZN | Siamo stati molto bravi siamo un gruppo umile e si vede Champions? È bello vedersi lì e competere con queste grandi squadre
Vojvoda ha commentato a DAZN dopo la partita e ha spiegato che il successo deriva dall’impegno di un gruppo umile e determinato. Ha sottolineato come la squadra abbia affrontato con coraggio le sfide più difficili, dimostrando compattezza e attenzione ai dettagli. La sua analisi mette in evidenza l’importanza di lavorare con umiltà e concentrazione, anche in un contesto competitivo come la Champions League. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in programma.
Vojvoda a DAZN: «Siamo stati molto bravi, siamo un gruppo umile e si vede». Le parole del l’autore del primo gol del Como di questo pomeriggio. Vojvoda è intervenuto a DAZN dopo Juve-Como. Le sue dichiarazioni PARTITA PERFETTA – « Credo che tutti sono stati molto bravi, chi è entrato e chi ha iniziato dall’inizio. Siamo un gruppo molto unito e umile e si vede » CHAMPIONS – « Non lo so, è la verità. È bello vedersi lì e competere con queste grandi squadre. Noi siamo orgogliosi e la classifica mostra tutto il nostro lavoro. Abbiamo persone che hanno iniziato in Serie D e altre che hanno vinto la Champions » ABBRACCIO – « Devo tanto a Fabregas e allo staff, hanno creduto in me e questo è per ringraziare » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Miretti a DAZN: «Segnare con questa maglia è sempre bello. David? Siamo contenti per lui. Questo è un gruppo veramente unito»Miretti, centrocampista della Juventus, ha commentato il suo gol contro il Sassuolo, sottolineando la soddisfazione di segnare con questa maglia.
Vojvoda: Dovevamo avere fame e voglia di stare lì, con il Milan dimostreremo che è stato un incidenteDopo la sconfitta in casa con la Fiorentina il giocatore del Como Mergim Vojvoda ha così commentato a Dazn: Come ha detto Fabregas, giocare queste partite, contro squadre che lottano ... firenzeviola.it
Como, Vojvoda: Partita sporca, ma ora dobbiamo dimostrare a San SiroMergim Vojvoda, difensore del Como, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta dei lariani, maturata al Senigallia contro la Fiorentina. L'analisi. tuttomercatoweb.com
4ª sconfitta nelle ultime 5 gare per la Juve Il Como di Fabregas vince 2-0 e vola momentaneamente a -2 dalla #JuventusComo #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com
