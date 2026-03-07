Corrado il presidente del Pisa a DAZN | Da troppo tempo non giocavamo contro queste grandi squadre Salvezza? Sapevamo delle difficoltà

Il presidente del Pisa ha dichiarato a DAZN che la squadra non affrontava da molto tempo avversarie di alto livello e ha aggiunto che era consapevole delle difficoltà legate alla salvezza. La conversazione si è concentrata sulle recenti sfide contro squadre importanti, sottolineando il lungo periodo senza incontri con avversari di questa caratura. La discussione ha evidenziato le sfide affrontate dalla squadra in questa fase della stagione.

Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Il presidente Corrado è chiaro: "Tramoni resta al Pisa!"PISA, 29 GENNAIO – Matteo Tramoni rimane al Pisa! Ad annunciarlo ufficialmente è stato il presidente Giuseppe Corrado, in occasione di una conferenza... Pisa, il presidente Corrado: Tramoni? Non alimentiamo la telenovela mediatica11:15 - A una settimana di distanza dall'annuncio con ChiantiBanca, il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ha illustrato oggi in conferenza stampa il nuovo accordo siglato con Banca ... Pisa, 29 Gennaio – Matteo Tramoni rimane al Pisa. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il presidente Giuseppe Corrado, in occasione di una conferenza stampa per presentare il partner Banca di Pescia e ...