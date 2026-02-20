Pandino minacce di morte e botte alla mamma | braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

A Pandino, un uomo ha aggredito ripetutamente la madre, minacciandola di morte e picchiandola, causando un grave allarme tra i residenti. Le violenze, che si sono protratte per due anni, sono state denunciate solo di recente, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e ora ha un braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento alla donna. La vicenda ha scosso la comunità, che si chiede come siano potute durare così a lungo i maltrattamenti. La donna si è finalmente rivolta alle autorità.

Pandino (Cremona), 20 febbraio 2026 – Violenze fisiche e psicologiche che continuavano per due anni. Da ieri però lui, il figlio, non potrà più avvicinarsi alla madre. Misura cautelare emessa dal Tribunale di Cremona. Mercoledì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Pandino hanno sottoposto un uomo alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la mamma che, da circa due anni, subiva maltrattamenti. La denuncia della madre. La misura cautelare è stata emessa a seguito dell'attività di indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Pandino che recentemente avevano raccolto la denuncia della donna, residente in un paese sotto la loro competenza, vittima dal 2024 di minacce e violenze, fisiche e psicologiche, da parte del figlio. Maltratta la madre per due anni, braccialetto elettronico per il figlioSecondo quanto dichiarato, l'uomo l'avrebbe ripetutamente insultata e minacciata di morte, danneggiando i mobili durante violenti scatti d'ira: allontanato da casa