violenze sulla moglie scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

A Lucca, un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, con l’installazione del braccialetto elettronico. La misura è stata disposta in seguito a denunce per violenze. La decisione mira a impedire qualsiasi contatto tra i due soggetti coinvolti. La misura restrittiva è stata adottata dalle autorità competenti.

Lucca, 27 febbraio 2026 - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. È questa la misura cautelare eseguita dalla Squadra mobile della Questura di Lucca nei confronti di un cittadino italiano di 44 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un procedimento penale avviato a seguito di un’attività investigativa che ha consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto significativo dagli inquirenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe posto in essere reiterate condotte vessatorie nei confronti della moglie convivente, talvolta anche alla presenza dei figli minori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Reggio Calabria, violenze sulle mogli: due uomini arrestati dopo le chiamate al 112Intervento tempestivo dei Carabinieri che hanno soccorso due donne in stato di shock e fermato i mariti responsabili di reiterate aggressioni fisiche e psicologiche ... corrieredellacalabria.it

Violenza sulla moglie, due uomini arrestati a ReggioDue uomini, ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti delle rispettive mogli, sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di due distinti interventi a Reggio Calabria, scaturiti da rich ... rainews.it

