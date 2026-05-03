A Bosconero, i fedeli hanno esposto uno striscione davanti alla chiesa rivolgendosi al vescovo, nel corso di una manifestazione pubblica. La vicenda riguarda don Mario e una recente decisione della Corte costituzionale. La protesta si è svolta in un momento di confronto tra la comunità e le autorità ecclesiastiche, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle richieste specifiche dei partecipanti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova sentenza della Consulta il caso di don Mario?. Perché i fedeli di Bosconero hanno sfidato il vescovo con uno striscione?. Chi dovrà garantire che le tesi della difesa siano ascoltate subito?. Quali conseguenze avrà il nuovo principio giudiziario sui processi in corso?.? In Breve Vescovo Daniele Salera visita la parrocchia di Bosconero per celebrare le cresime.. Sentenza numero 58 della Corte Costituzionale impone nuovi obblighi al Pubblico Ministero.. Principio audi partem richiede valutazione tesi difensive durante le indagini preliminari.. La decisione della Consulta impatta su tutti i procedimenti penali in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosconero, il vescovo tra i fedeli: striscioni per don Mario

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