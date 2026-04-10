Domenica nel Canavese si svolgerà una fiaccolata tra San Benigno e Bosconero, con i fedeli che scenderanno in strada per mostrare solidarietà a don Mario Viano, parroco coinvolto in un’indagine della Procura di Ivrea. L’evento si svolgerà in modo pacifico e senza interventi ufficiali, coinvolgendo direttamente le persone che vogliono esprimere il proprio sostegno. La manifestazione è stata annunciata attraverso canali locali e si prevede il coinvolgimento di numerosi partecipanti.

Una fiaccolata di solidarietà si terrà domenica tra San Benigno e Bosconero per sostenere don Mario Viano, il parroco coinvolto in un’indagine giudiziaria della Procura di Ivrea. Il gesto nasce in risposta alle recenti perquisizioni nella canonica, che hanno portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti, denaro contante e animali in condizioni non idonee. Il percorso della manifestazione partirà alle ore 20 da via Belloc, nel comune di San Benigno, per poi concludersi nella piazza principale di Bosconero. L’iniziativa è stata organizzata dai fedeli attraverso i canali digitali e sta raccogliendo un crescente sostegno tra i parrocchiani, con l’obiettivo dichiarato di manifestare vicinanza al sacerdote nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiaccolata nel Canavese: i fedeli scendono in strada per don Mario

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