Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri ad Angri dopo aver tentato di scappare in auto nonostante l’alt. Durante l’intervento, i militari hanno trovato nel veicolo un passamontagna e un coltello. Il ragazzo ha cercato di sfuggire ai controlli e si è messo alla fuga, ma è stato fermato dopo circa due chilometri.

Il 24enne non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga: fermato dopo 2 chilometri ad Angri con passamontagna e coltello.. Sant’Antonio Abate, un auto percorre Via Roma a velocità sostenuta ma la gazzella dei carabinieri è li, sta effettuando un posto di controllo. Il militare alza la paletta. La Jeep non si ferma e parte l’inseguimento. L’uomo alla guida non è intenzionato ad arrendersi. I carabinieri lo tallonano e dopo 2 chilometri lo fermano. Sono in via dei Goti, nella città di Angri. Perquisito, è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un coltello lungo 22cm. Sottoposto anche all’alcool test, è risultato positivo. L’uomo, 24enne noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Sant'Antonio Abate–Angri: Passamontagna e coltello in auto. 24enne arrestato dai Carabinieri

