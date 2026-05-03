Copparo 2015 vittoria di misura e testa alla finale | derby deciso da Borges

Nel campionato di Copparo 2015, una squadra ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l'Olimpia Quartesana e si è qualificata per la finale. Il match si è concluso con un gol realizzato da Borges, decidendo il risultato e permettendo alla squadra di avanzare nella competizione. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza ulteriori eventi significativi.

Il Campionato di Copparo 2015 si chiude con una vittoria di misura (0-1) sul campo di Olimpia Quartesana. L'inedita squadra rossoblù, impostata in modo rivoluzionario rispetto al passato per recuperare energie e qualità in vista della finalissima di Coppa Emilia prossima settimana a Rivara, si.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Copparo 2015 si aggiudica la vittoria ma con tanta sofferenza: squadra in finale di coppaCon tanta sofferenza, ma con un’infinita dose di volontà, Copparo 2015 si qualifica alla finale di Coppa Emilia, obiettivo della società fin... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Copparo 2015; Copparo 2015 - Torneo Primi Calci Pippo Berneschi; Schedina vincente al '10eLotto' nel Ferrarese: giocatore incassa 15mila euro; Prima Categoria | i rossoblù ricevono il Casalborsetti Copparo match in casa aspettando la Coppa. Copparo 2015, vittoria di misura e testa alla finale: derby deciso da BorgesRossoblù in controllo per lunghi tratti, più volte vicini al raddoppio. Nel finale Bianconi salva tutto, ora focus sulla Coppa Emilia ... today.it Prima Categoria. Tris di Granado per Copparo, cade la PortuenseLa straordinaria rimonta della ripresa regala a Copparo 2015 la quinta vittoria consecutiva in campionato, settima considerando i due successi... La straordinaria rimonta della ripresa regala a ... ilrestodelcarlino.it L’indimenticabile Campionato di Copparo 2015 si chiuderà domenica 3 maggio alle 15,30 contro #OlimpiaQuartesana Il tecnico #MatteoBorsari ha già avviato da tempo il percorso sul secondo obiettivo stagionale, armonizzando i propri pensieri e della sq - facebook.com facebook