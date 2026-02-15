Calcio Copparo soffre ma vince | piegata Only Sport Alfonsine con il gol nel finale

Copparo ha vinto una partita difficile contro Only Sport Alfonsine, che si è conclusa 2-1 grazie a un gol nel finale. La squadra ha sofferto molto, ma ha mantenuto la concentrazione fino all’ultimo minuto. La vittoria è arrivata grazie a un’azione decisiva negli ultimi istanti di gioco.

Dopo una gara dura, tosta e spossante, la caparbietà di Copparo riesce ad avere la meglio su Only Sport Alfonsine e la partita finisce 2-1. I romagnoli, agevolati anche dalla stanchezza dei ferraresi dopo l'infrasettimanale di Coppa, hanno condotto una partita attenta e diligente, sfruttando i momenti favorevoli e trovando la partita a metà secondo tempo. Ma non avevano ancora fatto i conti con la volontà dei rossoblu di ottenere i tre punti. Nei primi venti minuti, entrambe le squadre cercano di prendere il comando delle operazioni senza creare pericoli davanti ai portieri avversari, ma mostrando un sostanziale equilibrio.