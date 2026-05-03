Boom camper in Italia | vendite su e strategie per risparmiare

In Italia, le vendite di camper sono cresciute significativamente negli ultimi mesi, portando a un aumento delle scelte disponibili sul mercato. Tra le strategie adottate dai consumatori, si segnala l’interesse verso modelli km zero per ridurre i costi d’acquisto. Inoltre, le clausole assicurative specifiche vengono utilizzate per coprire il rischio di sovrappeso durante i viaggi, offrendo maggiore protezione ai conducenti.

? Cosa scoprirai Come risparmiare sul prezzo d'acquisto puntando su modelli km zero?. Quali clausole assicurative proteggono dal rischio di sovrappeso durante il viaggio?. Perché la manutenzione degli impianti domestici non può essere fatta in autonomia?. Quanto incide la massa del veicolo sulla scelta della patente necessaria?.? In Breve Mercato usato in crescita del 6,05% con 44.000 transazioni registrate nel 2025.. Salone del Camper di Parma previsto dal 12 al 20 settembre.. Bollo calcolato tra 0,47 e 1 euro per kW di potenza motore.. Manutenzione impianti gas e frigorifero costa tra 100 e 300 euro.. Le immatricolazioni di nuovi camper in Italia hanno toccato quota 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

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