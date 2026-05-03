Una forte perturbazione sta attraversando l’Italia provocando temporali intensi e precipitazioni abbondanti in molte regioni. Le condizioni meteo attuali hanno portato a una significativa variazione rispetto ai pattern stagionali tradizionali, con eventi estremi che coinvolgono diverse aree del paese. Le allerte meteo sono state attivate in diverse zone a causa delle abbondanti piogge e delle criticità legate alle condizioni atmosferiche.

L’attuale scenario meteorologico italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione che mette in luce la fragilità degli equilibri stagionali a cui eravamo abituati. In queste ore la penisola si trova avvolta in una bolla di stabilità garantita da un robusto campo di alta pressione che regala sprazzi di primavera avanzata. Tuttavia questa condizione di quiete atmosferica non deve trarre in inganno poiché rappresenta soltanto il preludio a una mutazione drastica della circolazione sul comparto europeo. Le analisi dei modelli evidenziano come il flusso atlantico stia preparando una incursione massiccia capace di scardinare il dominio dell’anticiclone portando con sé una carica energetica notevole dovuta al calore accumulato nei bassi strati della troposfera e sulla superficie dei bacini marittimi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Bomba d’acqua”. Meteo, cambia tutto in Italia! Temporali estremi, ecco dove

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