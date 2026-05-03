A Bolzano, presso il Centro St. Raphael, si svolge un progetto dedicato all'inclusione e all'esplorazione sensoriale. Il percorso permette di conoscere il mondo principalmente attraverso il tatto, coinvolgendo i partecipanti in attività pratiche e sensoriali. Il progetto è guidato da un team di professionisti specializzati nel supporto alle persone con diverse esigenze, con l'obiettivo di promuovere l'accessibilità e la consapevolezza.

? Cosa scoprirai Come si impara a conoscere il mondo solo attraverso il tatto?. Chi guida il progetto di inclusione nel cuore di Bolzano?. Come aiutano la tecnologia e le piante i giovani del centro?. Perché questo modello evita che il centro diventi un ghetto isolato?.? In Breve Fondazione nel 1956 tramite Mariedl e sviluppo a Gries negli anni sessanta.. Inaugurazione ufficiale della struttura attuale il 26 aprile 1980 con il vescovo Gargitter.. Oltre 1600 persone assistite tra residenti e frequentatori del centro di Bolzano.. Cento giovani tra bambini e universitari seguono percorsi formativi e di mobilità.. Nikolaus Fischnaller guida il Centro Ciechi St.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, il Centro St. Raphael: un mondo di sensi e inclusione

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