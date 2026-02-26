violenta aggressione nel centro di bolzano a scopo di rapina le videocamere incastrano il presunto autore

Nel cuore di Bolzano si è verificata un’aggressione violenta con l’obiettivo di rapinare un passante. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti chiave dell’episodio, permettendo di individuare un sospettato. La polizia ha avviato le indagini, portando alla sua identificazione e alla denuncia formale. La vicenda ha suscitato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine.

Il presunto autore di una rapina avvenuta nel centro storico di Merano (Bolzano) è stato identificato e denunciato. L’intervento è stato reso possibile grazie all’attività investigativa della Polizia di Stato, che ha agito a seguito di una segnalazione e ha utilizzato le immagini di videosorveglianza per risalire al responsabile. Rapina immortalata dai sistemi di sorveglianza a Merano Le indagini e l'identificazione del sospetto Il deferimento all'Autorità Giudiziaria Il contesto cittadino e la risposta delle autorità Rapina immortalata dai sistemi di sorveglianza a Merano Nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano (Bolzano) è intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una rapina nel cuore della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

