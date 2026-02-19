Ponte Carrega | il ritorno della storica edicola votiva ' scomparsa' da anni

Il ponte Carrega ha visto il ritorno della sua famosa edicola votiva, che era stata rimossa anni fa a causa di lavori di ristrutturazione. La chiesa di piazza Adriatico ospiterà l'inaugurazione prevista per sabato 21 febbraio alle 10:30. La riposizione dell’edicola rappresenta un momento di forte richiamo per i residenti e i devoti del quartiere, che da tempo chiedevano il ripristino di questo simbolo. La cerimonia attirerà molti abitanti desiderosi di riabbracciare un elemento storico del loro quartiere.

A tenere alta l'attenzione sulla sorte dell'edicola votiva sono stati gli Amici di Ponte Carrega e la Confraternita di Montesignano. Hanno a più riprese chiesto che non venisse smantellata o dimenticata, ma che si trovasse un percorso concreto di recupero e ricollocazione. È stato un lungo percorso fatto di verifiche tecniche e confronti tra territorio e istituzioni, con il supporto della comunità parrocchiale di Montesignano, San Bartolomeo di Staglieno e Sant Eusebio e grazie all’impegno del parroco di allora Don Mimmo e dell’attuale Don Enrico, che hanno accompagnato questo percorso con grande determinazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Operazione anticamorra, arrestate 8 persone: rimossa anche l’edicola votivaNella giornata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito un'operazione anticamorra che ha portato all'arresto di otto persone e alla rimozione di un'edicola votiva.

Arresti dalle prime ore del mattino alla Sanità, rimossa l’edicola votiva per Emanuele TufanoNelle prime ore del mattino, a Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, portando via un’edicola votiva in zona Sanità.

