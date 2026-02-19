Ponte Carrega | il ritorno della storica edicola votiva ' scomparsa' da anni
Il ponte Carrega ha visto il ritorno della sua famosa edicola votiva, che era stata rimossa anni fa a causa di lavori di ristrutturazione. La chiesa di piazza Adriatico ospiterà l'inaugurazione prevista per sabato 21 febbraio alle 10:30. La riposizione dell’edicola rappresenta un momento di forte richiamo per i residenti e i devoti del quartiere, che da tempo chiedevano il ripristino di questo simbolo. La cerimonia attirerà molti abitanti desiderosi di riabbracciare un elemento storico del loro quartiere.
A tenere alta l'attenzione sulla sorte dell'edicola votiva sono stati gli Amici di Ponte Carrega e la Confraternita di Montesignano. Hanno a più riprese chiesto che non venisse smantellata o dimenticata, ma che si trovasse un percorso concreto di recupero e ricollocazione. È stato un lungo percorso fatto di verifiche tecniche e confronti tra territorio e istituzioni, con il supporto della comunità parrocchiale di Montesignano, San Bartolomeo di Staglieno e Sant Eusebio e grazie all’impegno del parroco di allora Don Mimmo e dell’attuale Don Enrico, che hanno accompagnato questo percorso con grande determinazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Operazione anticamorra, arrestate 8 persone: rimossa anche l’edicola votivaNella giornata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito un'operazione anticamorra che ha portato all'arresto di otto persone e alla rimozione di un'edicola votiva.
Arresti dalle prime ore del mattino alla Sanità, rimossa l’edicola votiva per Emanuele TufanoNelle prime ore del mattino, a Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, portando via un’edicola votiva in zona Sanità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Abbbandono di rifiuti: 9 sanzioni di cui 5 solo a Molassana, patenri ritirate e oltre 50 indagini in corso; Pioggia di multe contro gli incivili che abbandonano rifiuti in strada. Foto; Pioggia di multe per gli incivili che abbandonano rifiuti in strada.
Ponte Carrega: il ritorno della storica edicola votiva 'scomparsa' da anniSabato 21 febbraio, alle ore 10:30 presso la chiesa di piazza Adriatico, il Municipio Media Val Bisagno ha fissato l'inaugurazione della ricollocazione della storica edicola votiva di Ponte Carrega, ... genovatoday.it
Ponte Carrega, torna l’antica edicola votiva rimossa dalla cementificazione: sabato l’inaugurazionePonte Carrega, torna l’antica edicola votiva rimossa dalla cementificazione: sabato l’inaugurazione ... msn.com
IL BISAGNO A GENOVA, ponte Carrega, quasi 100 mm stanotte su Genova ed entroterra e si vede !! Niente di preoccupante al momento ma ha piovuto in maniera uniforme di genovese e savonese, con neve fino a 300 m slm al confine piemontese, come a B facebook