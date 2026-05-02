Morto Alex Zanardi | il mondo sportivo piange la scomparsa del campione paralimpico Aveva 59 anni

È morto Alex Zanardi, il noto ex pilota e atleta paralimpico. Aveva 59 anni e la sua scomparsa ha suscitato dolore nel mondo dello sport. Zanardi era noto per la sua carriera in Formula 1 e per le imprese sportive dopo il grave incidente che lo aveva coinvolto. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi successi nelle competizioni paralimpiche e da un impegno costante nel promuovere l'inclusione attraverso lo sport.

di Luca Fioretti Morto Alex Zanardi, il mondo dello sport piange la scomparsa del campione: una vita di coraggio, successi e trionfi paralimpici. Il mondo piange la scomparsa di Alex Zanardi, morto a 59 anni. L’ex pilota ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando fin da giovanissimo un talento straordinario. Dopo gli esordi, il campione è approdato in Formula Uno, disputando 44 gare. La sua carriera lo ha visto primeggiare anche in America, conquistando 2 titoli consecutivi nel campionato CART. Il destino gli ha riservato una prova durissima nel 2001, quando un terribile incidente sul circuito del Lausitzring gli è costato l’amputazione di due gambe.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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