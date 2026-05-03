Bologna la frontiera della street art

Bologna si conferma come la città italiana dove la street art ha preso piede, diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale. Fin dagli inizi, numerosi artisti hanno utilizzato pareti e spazi pubblici per esprimersi, contribuendo a dare forma a un movimento che si è sviluppato nel tempo. Negli ultimi anni, molte aree sono state interessate da interventi di vari autori, portando alla nascita di un vero e proprio museo a cielo aperto.

Bologna non è solo una capitale della street art italiana, è la città dove tutto è iniziato. E' infatti sotto le Due Torri che, nei primi anni Ottanta, la critica d'arte e docente del Dams, Francesca Alinovi, inizia a studiare i graffiti che popolano le strade e la metropolitana di New York e, soprattutto, a progettare la prima mostra in Italia che racconti quello che lei definisce 'lo slang del Duemila'. La mostra, che si terrà tra il marzo e l'aprile del 1984 alla Galleria d'arte Moderna di Bologna, segna un prima e un dopo per la street art nel nostro Paese. E che Bologna sia un luogo di avanguardia lo dimostra tutto ciò che è accaduto da...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bologna, la frontiera della street art BUDAPEST: La Gran Inundación que casi borró la ciudad del mapa Notizie correlate Leggi anche: "SHE Street (Art)-Her (Art)-Exhibition" a Rosso20sette arte contemporanea? Leggi anche: Libano, street art sulle macerie della guerra Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bologna, la frontiera della street art; Primo Maggio a Bologna, i sindacati sfidano l'intelligenza artificiale; Dignità del lavoro al centro delle celebrazioni del Primo Maggio a Bologna; Fondazione Golinelli in Almacube. Operazione da un milione di euro. Bologna, la frontiera della street artBologna, la frontiera della street art ... msn.com Bologna, dopo la bocciatura della Città 30 arriva la Zona 20Nonostante le polemiche, i ricorsi e le direttive ministeriali che hanno frenato la generalizzazione del limite dei 30 km/h, il Comune di Bologna rilancia: la nuova frontiera della mobilità urbana si ... ilgiornale.it Auto usate in Emilia-Romagna, circa 117mila auto vendute nel 2025 presentavano almeno un rischio Bologna, Modena, Reggio Emilia le province con i volumi più alti di auto a rischio secondo un report Carfax... - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari #SkySport #BolognaCagliari #Bologna #Cagliari #SerieA x.com