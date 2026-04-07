Libano street art sulle macerie della guerra

Da una città del Libano, segnata da anni di conflitti e distruzione, arriva una storia di resilienza e creatività. Un insegnante utilizza l’arte di strada per trasformare le macerie lasciate dalla guerra in opere che catturano l’attenzione e rinnovano il volto di un quartiere. Le sue creazioni si diffondono tra le pareti abbandonate, portando un messaggio di speranza attraverso colori e immagini.

Una storia che arriva dal Libano. Un docente tenta di riportare bellezza, laddove bombardamenti ed esplosioni hanno portato morte e sofferenza. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, street art sulle macerie della guerra Iperconnessi e soli. L’allarme della street art: "Attenzione alla salute"Un bambino col cuore fragile, che racconta la solitudine in un tempo in cui siamo tutti iperconnessi. Banksy smascherato? L’inchiesta Reuters rivela l’identità dietro il mito della street artChi è davvero Banksy? L’inchiesta che potrebbe aver risolto il mistero Per anni è stato il fantasma più celebre dell’arte contemporanea. Libano, street art sulle macerie della guerra