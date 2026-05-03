Bologna in lutto per Zanardi | martedì funerali e bandiere a mezz’asta

Bologna si prepara a salutare Alex Zanardi, con i funerali in programma martedì. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e le bandiere saranno esposte a mezz’asta in segno di rispetto. La città si appresta a rendere omaggio al campione, la cui morte ha colpito la comunità locale. La cerimonia si terrà nella giornata stabilita, con l’obiettivo di onorare la figura di Zanardi.

La città si prepara a rendere omaggio a Alex Zanardi. Il sindaco Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per martedì, in occasione dei funerali del campione bolognese. Il dolore della città La decisione, spiegano dal Comune, è stata assunta per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina per la scomparsa di una figura simbolo dello sport e della città. Bandiere a mezz’asta Per l’intera giornata di martedì 5 maggio, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, in segno di rispetto e partecipazione al lutto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bologna in lutto per Zanardi: martedì funerali e bandiere a mezz’asta Notizie correlate Foggia si ferma per Dino Carta: lutto cittadino e bandiere a mezz'asta il giorno dei funeraliIn occasione dei funerali di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso lo scorso 13 aprile, che si terranno nella giornata di giovedì 23... Finanziere morto in un incidente, bandiere a mezz'asta e lutto cittadinoBandiere a mezz’asta al Comune di Carini per la morte del finanziere Walter La Rizza, 28 anni, scomparso in seguito a un grave incidente in moto,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crans-Montana, don Passarelli racconta il dolore dei giovani per Giovanni Tamburi; La città si ferma per Alex. Vasco, Morandi, i politici: Un lottatore di speranza; Esce per la passeggiata col cane e muore travolto sul marciapiede; Zanardi: un Paese in lutto. Bologna in lutto per Zanardi: martedì funerali e bandiere a mezz’astaLa città si prepara a rendere omaggio a Alex Zanardi. Il sindaco Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per martedì, in occasione dei funerali del campione bolognese. La decisione, spiegano da ... gazzettadelsud.it Funerali Zanardi: il sindaco di Bologna proclama il lutto cittadinoBOLOGNA (ITALPRESS) – Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio, in occasione dei funerali di Alex Zanardi, per esprimere in modo condiviso il profondo ... italpress.com Pari tra #Bologna e #Cagliari: #Pisacane conquista un prezioso punto salvezza x.com Chi ha schierato Caprile a Bologna ora si gode un clean sheet che pesa come un macigno! - facebook.com facebook