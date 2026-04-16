Finanziere morto in un incidente bandiere a mezz' asta e lutto cittadino

A Carini, le bandiere del municipio sono state issate a mezz’asta in segno di lutto per la morte di un finanziere di 28 anni avvenuta in un incidente in moto a Dalmine, in provincia di Bergamo. Il giovane, in servizio, è deceduto tra venerdì e sabato 11 aprile, provocando dolore tra i colleghi e la comunità locale. La notizia ha suscitato cordoglio e un momento di riflessione in città.

Bandiere a mezz’asta al Comune di Carini per la morte del finanziere Walter La Rizza, 28 anni, scomparso in seguito a un grave incidente in moto, avvenuto a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove il giovane era in servizio, tra venerdì e sabato 11 aprile.Il sindaco Giovì Monteleone ha firmato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Australia, giornata di lutto nazionale per le vittime dell'attentato a Bondi Beach: bandiere a mezz'asta in tutto il PaeseHome > Esteri > Australia, giornata di lutto nazionale per le vittime dell'attentato a Bondi Beach: bandiere a mezz'asta in tutto il Paese Giornata... In Comune bandiere a mezz’asta per ricordare il piccolo HaoInizio della settimana a San Possidonio segnato dal lutto a causa del dolore che ha colto la comunità locale e il mondo della scuola per la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anni; Walter La Rizza, chi era il finanziere di 28 anni morto dopo un incidente in moto. La visita dei vertici della Gdf: commozione e lungo applauso; Incidente in moto alla rotonda del McDonald's di Dalmine, morto il finanziere 28enne Walter La Rizza; Perde il controllo della moto e si schianta: finanziere palermitano muore poche ore dopo l'incidente. Walter La Rizza, chi era il finanziere di 28 anni morto dopo un incidente in moto. La visita dei vertici della Gdf: commozione e lungo applausoÈ caduto a Dalmine a una rotatoria e le sue condizioni sono peggiorate fino a precipitare. Era nei Baschi verdi della Gdf. Alla Casa del commiato anche il comandante dei carabinieri, il questore e il ... bergamo.corriere.it Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anniWalter La Rizza, finanziere di 28 anni di origini siciliane, è morto dopo un grave incidente in moto avvenuto a Dalmine tra venerdì e sabato 11 aprile. Il cordoglio della Guardia di Finanza. ecodibergamo.it WALTER, È MORTO A 28 ANNI IN INCIDENTE STRADALE, ERA UN FINANZIERE IN SERVIZIO A BERGAMO La Guardia di Finanza è in lutto per la tragica scomparsa di Walter La Rizza, finanziere di soli 28 anni, morto a seguito di un grave incide - facebook.com facebook