Finanziere morto in un incidente bandiere a mezz' asta e lutto cittadino

Da palermotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carini, le bandiere del municipio sono state issate a mezz’asta in segno di lutto per la morte di un finanziere di 28 anni avvenuta in un incidente in moto a Dalmine, in provincia di Bergamo. Il giovane, in servizio, è deceduto tra venerdì e sabato 11 aprile, provocando dolore tra i colleghi e la comunità locale. La notizia ha suscitato cordoglio e un momento di riflessione in città.

Bandiere a mezz’asta al Comune di Carini per la morte del finanziere Walter La Rizza, 28 anni, scomparso in seguito a un grave incidente in moto, avvenuto a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove il giovane era in servizio, tra venerdì e sabato 11 aprile.Il sindaco Giovì Monteleone ha firmato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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