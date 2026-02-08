Bologna Parma 0-1 succede di tutto al Dall’Ara | doppia espulsione e gol allo scadere Cos’è accaduto
A Bologna, il match tra i rossoblù e il Parma è stato tutto fuorché tranquillo. La squadra di casa si è trovata in dieci uomini dopo l’espulsione di Pobega e nel finale di partita, con il punteggio ancora in parità, il Parma ha trovato il gol decisivo con un potente tiro dalla distanza nel recupero. È stata una partita nervosa, con due espulsioni e un gol allo scadere che ha cambiato le sorti dell’incontro.
Bologna Parma, i rossoblù restano in dieci per l’espulsione di Pobega e cadono nel finale: decide un bolide dalla distanza nel recupero. Il derby emiliano del Dall’Ara si trasforma in una domenica da incubo per il Bologna, che cade proprio allo scadere sotto i colpi di un Parma cinico e caparbio. La sfida, valida per la ventiquattresima giornata, è stata pesantemente condizionata dall’episodio chiave avvenuto al 22?: il centrocampista rossoblù Tommaso Pobega, inizialmente sanzionato con il giallo, ha visto il cartellino trasformarsi in rosso dopo l’intervento del VAR. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Vincenzo Italiano ha lottato con le unghie e con i denti, arrivando a un passo dal pareggio prima di capitolare nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro Collu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Bologna Parma
Cagliari Genoa 3-3, spettacolo all’Unipol Domus: tanti gol ed un’espulsione nel finale. Ecco cos’è accaduto
Milan Primavera, le parole di Renna: “Il gol allo scadere è stata una doccia fredda. Ora testa al Parma”
Al termine di Bologna-Milan Primavera, il tecnico Giovanni Renna ha commentato il pareggio nel finale, definendolo una “doccia fredda”.
Ultime notizie su Bologna Parma
Argomenti discussi: Bologna–Parma, le formazioni ufficiali; Bologna-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Dove vedere Bologna-Parma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Bologna – Parma 0-1 cronaca e highlights: Ordoñez decide il derby emiliano fra i rossi! – VIDEOBologna - Parma 0-1 cronaca e highlights: all’espulsione di Pobega c’è quella di Troilo, l’argentino la decide. generationsport.it
Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivoRisultato finale: Bologna-Parma 0-1 BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone) Skorupski 5,5 - Torna titolare e non ha un pomeriggio complicato, ma sul gol. tuttomercatoweb.com
SERIE A | In campo Bologna-Parma. Segui la DIRETTA #ANSA facebook
Serie A'da Bologna - Parma karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.