Bologna Parma 0-1 succede di tutto al Dall’Ara | doppia espulsione e gol allo scadere Cos’è accaduto

A Bologna, il match tra i rossoblù e il Parma è stato tutto fuorché tranquillo. La squadra di casa si è trovata in dieci uomini dopo l’espulsione di Pobega e nel finale di partita, con il punteggio ancora in parità, il Parma ha trovato il gol decisivo con un potente tiro dalla distanza nel recupero. È stata una partita nervosa, con due espulsioni e un gol allo scadere che ha cambiato le sorti dell’incontro.

