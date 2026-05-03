Nel match giocato al Dall'Ara, Bologna e Cagliari sono rimasti sullo 0-0, senza segnare gol. La squadra sarda si avvicina alla salvezza, mentre i padroni di casa rischiano di perdere terreno nella classifica, con l'ottavo posto che potrebbe sfuggire. La partita ha visto una prestazione equilibrata tra le due formazioni, senza grandi occasioni da rete da entrambe le parti.

AGI - Il Bologna sbatte sul muro di un Cagliari, che ora è a un passo dalla salvezza. Gli uomini di Vincenzo Italiano non sono andati oltre un pareggio a reti bianche contro i sardi nel match del Dall'Ara e ora anche l'ottavo posto in classifica è a rischio. Pronti, via e la formazione ospite segna subito con Dossena, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di partenza di Deiola. Dopo l'episodio in avvio, i ritmi di gioco risultano piuttosto bassi, probabilmente anche a causa del caldo. Al 17' Esposito fa una bella sponda per Deiola, che calcia verso la porta e sfiora il palo. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 26' con Bernardeschi, che trova la deviazione in corner di Caprile.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bologna e Cagliari non si offendono, sardi quasi salvi

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