Bologna-Cagliari il pronostico | i sardi provano l' allungo salvezza

Da gazzetta.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Bologna e Cagliari si presenta come una sfida decisiva per i sardi, che cercano di aumentare le possibilità di salvezza. La squadra di Pisacane punta a ottenere punti fondamentali per consolidare la posizione in classifica, mentre i padroni di casa, ancora fermi a un punto, tentano di interrompere una serie negativa. La gara si svolge in un momento in cui ogni risultato può influenzare significativamente la classifica finale.

Arrivati a questo punto della stagione, c'è chi ha ancora un obiettivo per cui combattere e chi invece non ha molto altro da chiedere al campionato. È il caso rispettivamente di Cagliari e Bologna, che si affronteranno al Dall'Ara domenica alle 12:30. La squadra di Fabio Pisacane è alla ricerca dei pochi punti che servono per garantirsi la permanenza in Serie A, mentre i rossoblù di Vincenzo Italiano sono troppo distanti dalla zona Europa per inseguire la qualificazione in Europa League o in Conference. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Cagliari, secondo i principali siti di scommesse. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Le premesse che conducono a questa sfida lasciano supporre che nessuna delle due squadre porti avanti un atteggiamento speculativo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bologna-Cagliari, il pronostico: i sardi provano l'allungo salvezza

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