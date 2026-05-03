Bologna così è troppo poco | contro il Cagliari finisce a reti inviolate | Le pagelle

Nella penultima partita casalinga della stagione 2025-2026, la squadra di casa ha affrontato il Cagliari senza riuscire a segnare, terminando l’incontro senza reti. La formazione ha adottato un modulo principalmente sperimentale, con l’obiettivo di testare alcune soluzioni tattiche. Il match si è sviluppato con poche occasioni da rete da entrambe le parti, e il risultato finale è stato uno 0-0 che lascia aperti alcuni aspetti in vista delle ultime giornate di campionato.

Nella penultima giornata casalinga della stagione 2025-2026, un Bologna per larghi tratti sperimentale si ingolfa nella macchina difensiva progettata da mister Fabio Pisicane e non va oltre lo 0-0. Primo tempo flemmatico, poi due belle parate di Caprile in successione su Moro e Castro, prima.🔗 Leggi su Bolognatoday.it GOL ASSURDO DI KILICSOY: IL CAGLIARI VINCE A TORINO! #TorinoCagliari #Kilicsoy #Cagliari Notizie correlate Milan-Juventus 0-0: pareggio a reti inviolate, tra poco le pagelle | LIVE NewsAbbiamo appena pubblicato i voti della sfida! CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI MILAN-JUVENTUS Finisce qui un match molto 'noioso': poche azioni... Il Prato non decolla: a Sansepolcro finisce a reti inviolateSansepolcro (Arezzo), 15 febbraio 2026 - Torna a far punti fuori casa il Prato, ma è un punto che non può soddisfare i biancazzurri quello ottenuto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Due anni ai margini: Zirkzee-United, cos'è andato storto; Di lavoro si deve vivere e non morire - 6 storie a fumetti: in Assemblea l’iniziativa realizzata insieme a Artecittà e alle scuole De Andrè di Bologna; Dal Regno Unito al Policlinico di Sant’Orsola per l'intervento salva vita; Al lavoro in bici: è un nostro diritto. Il messaggio di FIAB per celebrare il Primo Maggio - FIAB. Bologna, così è troppo poco: contro il Cagliari finisce a reti inviolate | Le pagelleCaprile salva i sardi in un paio di circostanze, ma i felsinei sono apparsi lenti e piuttosto scarichi. Nel finale Zé Pedro si divora l’eventuale gol-beffa e al triplice fischio Italiano deve acconten ... bolognatoday.it Bologna-Cagliari 0-0, l’emozione è tutta per Alex Zanardi. Striscioni e applausi senza fine al Dall’AraUn punto per parte nel lunch match bolognese noioso e scialbo, pochissimo da segnalare con i rossoblù di Italiano che faticano ancora davanti al proprio pubblico ... msn.com Il numero 90 dopo Bologna-Cagliari: «Con Pisacane mi sono trovato molto bene, sul futuro valuteremo dopo la salvezza ma sono contento» - facebook.com facebook Pari tra #Bologna e #Cagliari: #Pisacane conquista un prezioso punto salvezza x.com