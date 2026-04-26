Milan-Juventus 0-0 | pareggio a reti inviolate tra poco le pagelle | LIVE News

Alle ore 20:45 si è disputata la partita tra Milan e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La gara si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La partita si è svolta senza reti segnate da entrambe le squadre, e a breve saranno pubblicate le pagelle dei singoli giocatori. La partita rientra nel campionato di calcio di serie A.

Abbiamo appena pubblicato i voti della sfida! CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI MILAN-JUVENTUS Finisce qui un match molto 'noioso': poche azioni divertenti e spumeggianti, tantissimo possesso palla e tanti contrasti tra gli avversari. Gli unici episodi degni di nota sono stati due: la traversa di Saelemaekers e la parata di Mike Maignan su Vlahovic. Le due formazioni, perciò, lasciano San Siro con un solo punto ciascuno in tasca. Risultato più che giusto. Termina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Tutto rimandato al secondo tempo Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus 0-0: pareggio a reti inviolate, tra poco le pagelle | LIVE News Notizie correlate Milan-Juventus di Serie A 0-0: pareggio a reti inviolate | LIVE NewsFinisce qui un match molto 'noioso': poche azioni divertenti e spumeggianti, tantissimo possesso palla e anti contrasti tra gli avversari. Il Mazzola spreca troppe occasioni. Con Figline pareggio a reti inviolateFIGLINE 0 MAZZOLA 0 FIGLINE: Daddi, Paoloni (58’ Gucci), Baragli (43’ Calzolai), Donatini, Cappelli, Matteo, Bartolozzi (78’ Hagbe), Pecci, Oliveros... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…. Milan Juventus 0-0: cronaca e risultato del big match di San SiroMilan-Juventus finisce 0-0 al Meazza: gol annullato a Thuram, traversa di Saelemaekers. La cronaca completa del big match per la Champions. lifestyleblog.it PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Milan-Juventus 0-0: Spalletti resta quarto ma Roma e Como sono a -3 e credono nel quarto posto. Le pagelle - facebook.com facebook SERIE A | In campo Milan-Juventus DIRETTA #ANSA x.com