bologna cagliari vince solo la noia nessuna rete e un punto a testa

La partita tra Bologna e Cagliari si conclude senza reti, lasciando il punteggio fermo a zero. La sfida, giocata allo stadio Dall’Ara, si è caratterizzata per la mancanza di occasioni da gol e un ritmo piuttosto lento. Nessuna delle due squadre riesce a trovare la via della rete, portando a casa un punto ciascuna. La partita si è svolta senza particolari sussulti o momenti decisivi.

Bologna, 3 maggio 2026 – Termina senza gol la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Cagliari. Noia protagonista, poche occasioni da rete da entrambe le parti. Alla fine le due squadre non si fanno male e si dividono il bottino. Primo tempo senza reti. Italiano cambia tanto: in difesa spazio per De Silvestri ed Helland, davanti panchina per Orsolini e Castro con Bernardeschi e Odgaard dal 1’. Pisacane sceglie Esposito al centro dell’attacco e rilancia Palestra da titolare dopo la panchina contro l’Atalanta, in difesa spazio a Dossena. Il primo squillo del match arriva al 17’: Adopo imbuca per Esposito, tocco centrale per Deiola che calcia di prima intenzione con il destro spedendo a lato di poco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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